Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії обговорили можливі результати саміту НАТО

Дата публікації
Перегляди
550
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії обговорили можливі результати саміту НАТО

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 21 червня поспілкувався з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери України та Іспанії поговорили про майбутні результати саміту НАТО в Мадриді. 

Про це повідомив президент Зеленський у соціальних мережах. 

"Провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчсом. Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному", - наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників не йти на поступки диктатору Путіну.

Читайте також:

Новини України тв світу | Випуск ТСН 19:30 за 21 червня 2022 року

Новини України тв світу | Випуск ТСН 19:30 за 21 червня 2022 року
Наступна публікація