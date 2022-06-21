Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії обговорили можливі результати саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський 21 червня поспілкувався з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери України та Іспанії поговорили про майбутні результати саміту НАТО в Мадриді.

Про це повідомив президент Зеленський у соціальних мережах.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчсом. Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному", - наголосив Зеленський.

Провів розмову з Прем’єр-міністром Іспанії @sanchezcastejon. Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту #NATO в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників не йти на поступки диктатору Путіну.

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