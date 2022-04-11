Зеленський та Шольц обговорили кроки, які примусять РФ шукати миру у світі

Зеленський та Шольц обговорили кроки, які примусять РФ шукати миру у світі

Зеленський чекає на реалізацію досягнутих під час розмови домовленостей із Шольцем.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц 10 квітня провели розмову. Зокрема, два лідери обговорили подальші санкції проти РФ, притягнення винних до відповідальності за звірства та кроки до миру у світі.

Про це голова держави попередив у своєму вечірньому відеозверненні 10 квітня.

Український президент відзначив, що Німеччина змінила позиції на користь України. За що Зеленський вдячний німецькому народу.

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир. Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

Раніше Зеленський попередив українців про важкий тиждень. Наступного тижня російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході.

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