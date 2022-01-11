Зеленський та Єрмак обговорили подальші кроки в рамках нормандського формату з радниками глав Франції та Німеччини

Зеленський та Єрмак обговорили подальші кроки в рамках нормандського формату з радниками глав Франції та Німеччини

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту з Росією.

Президент України Володимир Зеленський прийняв радників очільників Франції та Німеччини, які прибули для переговорів з Керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Дипломати відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, і обговорили подальші кроки в рамках нормандського формату.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Слід зазначити, що до України прибули радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.

Як повідомляється, під час зустрічі дипломатів відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи у рамках нормандського формату. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до серйозних кроків задля досягнення миру.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - сказав глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту з Росією.

Він наголосив на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "Нормандської четвірки".

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – підкреслив Андрій Єрмак.

Слід зазначити, що Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн-учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Нагадаємо, візит радників Шольца і Макрона до України Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував 8 січня. Тоді він поговорив також і з помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід щодо ситуації навколо українських кордонів та безпекових аспектів.

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