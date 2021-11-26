Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко - Донбас

Президент висловився щодо колишніх керівників влади.

Президент Володимир Зеленський вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п’ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас. Президент висловив упевненість, що такою ж є і думка "більшості суспільства".

Про це він заявив під час пресмарафону.

“Щодо Харківських угод, ви знаєте, що на засіданні РНБО підняв це питання і активізував його. Чому ви раніше це питання піднімали, я не знаю. Можна я відповім. Ми ж монолог Бутусова слухали. Можна мати іншу точку зору. Щодо Руслана Демчанка. Коли я став президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, Демченко працював в Адміністрації президента. Він його начебто сховав. У нього (Порошенка) була роздвоєна риторика. Одна риторика проти всіх, хто працював за Януковича, а інша – він ховав людей. Тобто Бурбу - в розвідку, Демченка залишити в АП. Саме з ним він робив ті чи інші розмови, Нормандських зустрічей чи Мінських угод. На посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко - ред.) не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, хай вони розслідують. Пан Єлісєєв також був замміністра закордонних справ, який працює у команді Порошенка,, а також пан Клімкін. Всі вони після Харківських угод працювали у владі Петра Порошенка. Пан Демченко навіть не доповідав про це у Верховній Раді. І голосувала Верховна Рада (за Харківські угоди). Щодо питання втрати Криму. Так от пан Турчинов, я його не звинувачую, одна з тих людей, яка втратила Крим, а Порошенко – один з тих, хто втратив Донбас. Це моя думка”, - сказав президент.

"Я не можу назвати прізвища людей, які займалися Цемахом і тими вбивцями" - Зеленський відповів на питання втрати Криму

Раніше Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив про підготовку державного перевороту. З його слів, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова.

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