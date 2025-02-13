Зеленський твердо заявив, що Україна не прийме "будь-які домовленості без нас"

Президент також виступив за те, аби місце за столом переговорів про мир знайшлося і для Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може знову зайти у "брудну річку" "Нормандії" та "Мінська". Він також наголосив, що Україна не зможе прийняти "будь-які домовленості без нас".

Про це Зеленський сказав журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС 13 лютого.

Президент України прокоментував стурбованість Європи тим, що вона може не отримати місце за столом переговорів щодо мирної угоди.

"Міністр Сибіга мені сказав, що в Європі серйозно занепокоєні, що вони поки що не бачать сигнали від США, що у них є місце за столом. Тобто вони розуміють, що Америка, Україна і Росія – такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа", – зазначив Зеленський.

"Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже "Нормандію" і "Мінськ". І вважаю, що в цю річку – вона достатньо брудна була – ми не маємо права ще раз зайти, і тому будемо дуже обережні", – наголосив глава держави.

Він додав, що Україні потрібні союзники і справедливі партнери в той момент, коли відбуватиметься закінчення війни чи її гарячої стадії.

У цьому контексті президент анонсував, що проведе 13 лютого розмови з кількома лідерами Європи, а 14 лютого відбудуться зустрічі у Мюнхені.

Зеленський акцентував, що головне – аби "все не пішло по плану Путіна".

"Коли він хоче зробити все, щоби перемовини у нього були двосторонні зі США. І ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам", – сказав глава держави.

Нагадаємо, після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 12 лютого президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає Україну рівноправним учасником переговорів про мир.