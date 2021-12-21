Зеленський у 2022 році хоче почути від НАТО чіткі перспективи членства України в Альянсі

Зеленський у 2022 році хоче почути від НАТО чіткі перспективи членства України в Альянсі

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна не може прийняти тезу про ймовірний вступ до ЄС через 30 років, а до НАТО - через 50.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти членства в Євросоюзі у найближчі роки та отримати чітку часову перспективу від НАТО не пізніше наступного року.

Як повідомили в ефірі ТСН.14:00, про це глава держави заявив 21 грудня в Гуті, на Прикарпатті під час відкриття конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

"Це демотивує всіх та уповільнює... Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в Євросоюзі в найближчі роки і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, дуже конкретну, і хочемо її отримати у 2022 році", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що у Гуті триває конференція до 30-річчя української дипломатії. Там зібралося три сотні послів. Розглядають стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Зокрема - інтеграцію в Євросоюз та НАТО.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

Читайте також: