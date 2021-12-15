Зеленський у Брюсселі назвав три країни, які повинні стати наступними членами ЄС

Зеленський у Брюсселі назвав три країни, які повинні стати наступними членами ЄС

На зустрічі з лідерами країн ЄС український президент висловив свою думку про розширення Євросоюзу.

У середу, 15 грудня, на зустрічі з лідерами держав-членів ЄС та асоційованих країн-партнерів у Брюсселі президент України Володимир Зеленський говорив про нову хвилю розширення Євросоюзу, яка повинна включити “Асоційоване тріо” — Україну, Молдову та Грузію.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

"Напередодні шостого саміту "Східного партнерства" лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав "Асоційованого тріо" з Європейським Союзом”, - йдеться у повідомленні.

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На зустрічі обговорили необхідність посилення безпекового компоненту Східного партнерства, зокрема координації спільних зусиль країн Чорноморського регіону.

Зеленський подякував лідерам країн ЄС за підтримку європейських прагнень України, зокрема, за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Президент запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи.

Як стало відомо, того ж дня таку декларацію підписав прем’єр-міністр Словенії - держави, яка зараз головує в Раді Євросоюзу. Загалом 7 держав ЄС підписали цей політичний документ.

Нагадаємо, раніше Україна провела перемовини з керівництвом ЄС щодо скасування плати за роумінг для своїх громадян. Крім того, йшлося про зменшення комісії за грошові перекази в євро між Україною та країнами-членами ЄС.

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