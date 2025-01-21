Зеленський у Давосі дорікнув Фіцо за російський газ

Президент України наголосив – не можна продовжувати купувати газ із Росії, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги від США.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за те, що той хоче купувати російський газ, водночас насолоджуючись гарантіями безпеки від США.

Про це глава держави висловився на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський заявив, що Європа повинна робити більше для забезпечення енергетичної незалежності.

"Європа повинна втрутитися і робити більше довгострокової роботи, щоби забезпечити справжню енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ із Москви, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно", – висловив думку президент України.

Як приклад він навів політику Фіцо.

"Наприклад, прем’єр-міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі Сполучених Штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США", – сказав Зеленський.

Він також заявив, що Європа повинна мати місце за столом, коли укладатимуться угоди про війну та мир.

Нагадаємо, 9 січня Фіцо заявив, що забезпечив постачання російського газу до Словаччини під час зустрічі у Москві із президентом РФ Володимиром Путіним.

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