Зеленський у Давосі заявив про переломний момент для Європи: до чого закликав

Зеленський закликав Європу не забувати, що немає океану, який відділяв би європейські країни від Росії.

Європа перебуває на переломному моменті, який дехто бачить як проблему, але інші називають шансом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Ми зараз перебуваємо на переломному моменті, який бачить як проблему, але інші називають його шансом. Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець", – сказав глава держави.

Зеленський закликав Європу не забувати, що немає океану, який відділяв би європейські країни від Росії.

"І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням північнокорейських військ зараз відбуваються у місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну", – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прибув до Давоса на Всесвітній економічний форум. Під час виступу на форумі він зокрема дорікнув словацькому прем'єрові Фіцо за російський газ.

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