Зеленський у Джидді провів зустріч із принцом Саудівської Аравії

Сторони обговорили співпрацю та зусилля, направленні на закінчення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з із принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у Джидді.

Про це президент повідомив на сторінці у Telegram.

Під час переговорів наслідний принц Саудівської Аравії висловив підтримку усіх міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив що його зустріч з принцом була хорошою Він також подякував за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України.

"Обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський заявив, що представники України залишаються у Джидді, де 11 вересня проведуть зустріч з делегацією США. Презент підкреслив, що українська позиція під час переговорів буде цілком конструктивною.

"Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки", - повідомив президент.

Зеленський також зазначив, що Україна цінує готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну.

"Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори української та американської делегацій.

Ми раніше інформували, що США хочуть зірвати переговори в Джидді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.