Зеленський у Конгресі окреслить головні очікування України від подальших місяців

Президент України здійснює перший закордонний візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Глава української держави Володимир Зеленський вирушив до США передусім для того, щоб подякувати ключовому союзнику за підтримку, яка була надана за понад 300 днів повномасштабної війни.

Про це пише офіс українського лідера.

Ще однією метою візиту є обговорення взаємодії України зі США в наступному році.

Також Володимир Зеленський виступить зі зверненням до Конгресу США – до обох палат і обох партій. Президент підсумує досягнення цього року й окреслить головні очікування України від подальших місяців.

Також читайте Зеленський та Пелосі провели короткий брифінг перед виступом у Конгресі

Виступ Зеленського у Конгресі

Зауважимо, що о 02:30 за Києвом очікується виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу.

Як пише CNN, Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку, а також, - ймовірно, представить формулу миру для України.

Раніше Офіс президента України представив відео спілкування українського та американського лідерів.

Також Зеленський переконаний, що Україна контролює ситуацію за допомогою американської підтримки.

Читайте також:

Візит Зеленського до США: перші деталі від ТСН