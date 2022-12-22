Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку - CNN

Нині президент України Володимир Зеленський готується до надихальної промови перед Конгресом сьогодні, під час якої він звернеться до американського народу, зазначивши спільні цінності та прямо подякував американцям і політикам обох партій.

Про це повідомили джерела CNN.

Ці джерела кажуть, що найбільшою новиною є те, що він обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести якийсь мирний саміт цієї зими для досягнення миру в України.

Але для того, щоб продовжувати захищати свою країну, він продовжуватиме просити допомоги з санкціями, зброєю, фінансовою допомогою та правосуддям, але підкреслюючи, що він ніколи не просив американських військ.

Також Зеленський обговорить свій візит на передову – Бахмут на Донбасі, який з травня перебуває в оточенні.

«Різдвяна битва там нагадує битву американських військ під час битви при Балджі під час Різдва проти іншої тиранічної сили: нацистів», - пише видання.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що о 02:30 за Києвом очікується виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу.

Раніше український лідер поспілкувався з Байденом та відповів на запитання журналістів під час спільної пресконференції.

До того ж з'явилося відео переговорів Зеленського та Байдена та стало відомо, про що власне спілкувалися глави двох держав.

Президент України Володимир Зеленський переконаний. що, якщо йому вдалося дістатися США попри все, то Україна за допомогою американської підтримки, контролює ситуацію.

Ми зібрали для читачів головні заяви Байдена і Зеленського: найголовніше це те, що Україна не залишиться наодинці.

Читайте також:

Також читайте Байден озвучив своє бачення України після закінчення війни