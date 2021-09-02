Зеленський у музеї Голокосту розповів трагічну історію своєї родини

Також президент нагадав, що український народ пережив трагедію Голодомору-геноциду і переживає зараз ще одну — війну на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська під час візиту до Вашингтона відвідали Меморіальний музей Голокосту і поспілкувалися з лідерами єврейських організацій Сполучених Штатів. Зеленський запевнив, що в Україні немає місця для антисемітизму.

Про це інформує пресслужба Офісу глави держави.

Президент нагадав, що у Європі жертвами Голокосту стали щонайменше шість мільйонів євреїв. Серед них – півтора мільйона, тобто кожен четвертий, — з України.

Зеленський розповів історію своєї родини — трьох братів його дідуся розстріляли нацисти.

"А четвертий брат був на фронті й пройшов усю Другу світову, зробивши свій внесок у перемогу над нацизмом. У нього народився син. Через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років його онук став президентом України. І зараз він стоїть перед вами", — сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що в сучасній Україні ідеологія расизму й нетерпимості не має жодних шансів, і найкращим доказом цього є те, що українці обрали його президентом.

"У народу України не може бути зародків антисемітизму й нацизму на генетичному рівні. Не може бути його ні в серці, ні в душі українського народу, який пережив на своїй землі Бабин Яр", — сказав глава держави.

Також президент нагадав, що український народ пережив трагедію Голодомору-геноциду і переживає зараз ще одну — війну на Донбасі.

" Не можна думати, що це стосується тільки України, що це стосується відносин України та Росії, що Донбас і Крим — це чиясь чужа проблема. З порушення міжнародного права, з порушення прав людини, з ізоляції, з убивств та ув’язнень починається геноцид", — наголосив Зеленський

Тож він закликав не бути байдужими до війни на Донбасі, до окупації Криму та до України, адже, як сказав нобелівський лауреат, бранець Аушвіца та Бухенвальда Елі Візель, "протилежність любові — не ненависть. Це — байдужість".

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