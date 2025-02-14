Зеленський у Мюнхені пояснив, чому удар Росії по ЧАЕС був навмисним

За словами президента, удар по ЧАЕС свідчить про те, що Путін не хоче діалогу та закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС 14 лютого був навмисним, тому що ворог спеціально запустив БпЛА на низькій висоті, адже розуміє, що за таких умов радари не зафіксують ціль.

Про це глава держави заявив у Мюнхені, куди прибув на безпекову конференцію.

"Ми розмовляли з головкомом, з Повітряними силами, що це був за удар. Я думаю, що у вас вже є всі деталі. Дрон йшов на висоті, що цікаво, 85 метрів. Це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Обов’язково буде слідство і я буду знати більше деталей. Але це дає нам сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони (росіяни – ред.) спеціально це робили", – пояснив Зеленський.

"Це не значить, що якось дрон змінив напрямок, тому що він йшов на такій висоті, де радари не бачили", – додав він.

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Президент звернув увагу, що удар був саме у саркофаг і стався в день початку Мюнхенської безпекової конференції.

"Удар в найбільш небезпечний ядерний об’єкт в Європі", – наголосив глава держави.

Зеленський також заявив, що удар по ЧАЕС свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін не хоче діалогу та закінчення війни.

"У нього (Путіна – ред.) достатньо комфортні умови для того, щоб бити по Чорнобильській станції. Ну бо людина, коли вона стиснута з різних боків, таке не робить. І коли вона хоче діалогу і закінчення війни, вона таке не робить", – зазначив президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що у ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття суттєві.