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Зеленський у Мюнхені: "Правила світової безпеки – це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу"

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Зеленський у Мюнхені: "Правила світової безпеки – це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу"

Офіс Президента України

Президент заявив, що архітектура світової безпеки крихка та потребує оновлення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що архітектура світової безпеки крихка, а правила, які світ погодив десятки років тому, – сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

"Як так сталося, що у 21-му столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів холодної війни?" – заявив український лідер.

"Для мене як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і озброєння, відповідь очевидна: архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення. Правила, які світ погодив десятки років тому, ­– вони більше не працюють, не встигають за новими загрозам, недієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу", ­– заявив Зеленський.

Система безпеки дає збій через безвідповідальність держав на глобальному рівні

Він додав, що система безпеки повільна і вкотре дає збій через різні речі – егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні.

"Як наслідок – злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави", ­– наголосив президент України.

Він також заявив, що "ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе, коли порушується її статус, коли один з членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновиць ООН. А Кримську платформу – формат, мета якого – деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, – сама ООН ігнорує".

"Три роки тому саме тут Ангела Меркель сказала: "Хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми разом". Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не переросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу великої війни, постає питання: а чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт – час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну ­– дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третьої", ­– сказав Зеленський.

Зауважимо, що Зеленський також оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Британія) щодо забезпечення безпеки.

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