Зеленський у Мюнхені: "Правила світової безпеки – це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу"

Зеленський у Мюнхені: "Правила світової безпеки – це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу"

Президент заявив, що архітектура світової безпеки крихка та потребує оновлення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що архітектура світової безпеки крихка, а правила, які світ погодив десятки років тому, – сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

"Як так сталося, що у 21-му столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів холодної війни?" – заявив український лідер.

"Для мене як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і озброєння, відповідь очевидна: архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення. Правила, які світ погодив десятки років тому, ­– вони більше не працюють, не встигають за новими загрозам, недієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу", ­– заявив Зеленський.

Система безпеки дає збій через безвідповідальність держав на глобальному рівні

Він додав, що система безпеки повільна і вкотре дає збій через різні речі – егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні.

"Як наслідок – злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави", ­– наголосив президент України.

Він також заявив, що "ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе, коли порушується її статус, коли один з членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновиць ООН. А Кримську платформу – формат, мета якого – деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, – сама ООН ігнорує".

"Три роки тому саме тут Ангела Меркель сказала: "Хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми разом". Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не переросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу великої війни, постає питання: а чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт – час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну ­– дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третьої", ­– сказав Зеленський.

Зауважимо, що Зеленський також оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Британія) щодо забезпечення безпеки.

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