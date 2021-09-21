Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв терактів 11 вересня: фото

Український лідер поклав квіти до меморіалу 9/11.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в США відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку.

Про це з місця подій повідомляє телеканал "Дім".

Зазначається, що український лідер поклав квіти і вшанував пам'ять загиблих у терактах. "Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідав Меморіал", - вказав глава держави.

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У виданні ж нагадують, що одним з героїв-рятувальників під час атаки 2001 року був українець Іван Скала, який служив поліцейським в Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі та добровiльно зголосився допомогти.

Як повідомлялося, Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму. Зеленський має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії.

Раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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