Зеленський у Пентагоні зустрівся з міністром оборони США: про що домовились

Головною темою розмови президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, з яким він у четвер, 21 вересня зустрівся у Пентагоні, було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії.

Про це повідомив український лідер у своєму Telegram-каналі.

“Обговорювали постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Важливе посилення української ППО та своєчасне постачання необхідних озброєнь і боєприпасів із боку партнерів для продовження деокупації українських територій”, - йдеться у дописі.

Окрім того, у розмові з очільником Пентагону Зеленський говорив про подальшу інтенсифікацію розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка.

“Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, йшлося про конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб досягти миру.

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