Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити удари по енергетиці РФ – Bloomberg

Президент Володимир Зеленський погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Це було однією з тем розмови президента України з Трампом. Зеленський передав це повідомлення Трампу під час телефонної розмови в середу, за словами особи, яка побажала залишатися невідомою, оскільки інформація ще не оприлюднена. Обидві сторони погодилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню, зазначають джерела видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп розповів, про що говорив у сьогоднішній розмові з Володимиром Зеленським. Зокрема, він сказав, що дзвінок був "дуже хорошим" і що обговорення "йдуть за планом".

Вчора у розмові з Трампом Путін нібито погодився припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України на місяць.

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