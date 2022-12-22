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Зеленський у США наголосив про важливість створення дієвого повітряного щита для України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Зеленський у США наголосив про важливість створення дієвого повітряного щита для України

Фото: Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним питанням його переговорів у США було зміцнення України в наступному році.

Про це повідомив сайт глави української держави.

Також для українського лідера важливим є рух нашої держави до перемоги у війні за незалежність. Про це він заявив під час спільного з президентом США Джозефом Байденом брифінгу за результатами зустрічі у Вашингтоні. 

Нагадаємо, що президент Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить українську протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України.

«Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях», – заявив глава української держави.

Для комплексів Patriot буде забезпечена необхідна підготовка українського персоналу для того, щоб вони могли продовжити захищати український повітряний простір.

Передача Україні комплексів Patriot

Президент США Джо Байден розповів, чи може передавання систем ППО Patriot призвести до ще більшої ескалації з РФ. Він підкреслив, що це зброя для оборони, а не нападу. 

Нагадаємо, що навчання українських військових для обслуговування ЗРК Patriot триватиме кілька місяців. Батарея протиповітряної оборони Patriot дасть Україні критично важливий потенціал далекого радіусу дії для оборони країни. 

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Дата публікації
Перегляди
284
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