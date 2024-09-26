Зеленський у США ознайомив сенаторів від обох партій з Планом перемоги

Під час зустрічі українського президента із членами Сенату США йшлося про ключові напрями подальшої американської підтримки.

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолювали демократ Чак Шумер та республіканець Мітч Макконнелл. Сенатори від обох партій ознайомилися з ключовими пунктами Плану перемоги.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

“Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи”, - наголосив український президент.

У пресслужбі президента додали, що під час цієї зустрічі із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки.

“Пріоритет України – додаткові системи ППО та ракети до них”, - йдеться у повідомленні.

Окремо було обговорено необхідність посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

“Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку”, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомив, що не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, і назвав причину цього.

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