Зеленський у США розповів про роль ООН у врегулюванні конфлікту в Україні: "Трусить весь світ"

Зеленський у США розповів про роль ООН у врегулюванні конфлікту в Україні: "Трусить весь світ"

Зеленський вважає Генасамблею ООН "одним з центральних майданчиків" для переговорів зі світовими лідерами.

Генеральна асамблея ООН є "одним з центральних майданчиків", на яких Україна може висловити протест щодо незаконної окупації частини Донбасу і Кримського півострова.

Про це із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського, який зараз із робочим візитом перебуває у США, повідомляє телеканал "Дім".

Зазначається, що на запитання щодо ефективності ООН у врегулюванні конфлікту в Україні, глава держави відповів: "Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, є Генасамблея ООН".

На переконання Зеленського, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.

"І ми повинні не лише говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент.

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Він також анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. "Ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку РФ та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - нагадав Зеленський.

Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ". "Лише через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми, - резюмував він. - Для нас дуже важливо, щоб ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час".

Як повідомлялося, Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму. Зеленський має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії.

Раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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