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Зеленський у Вашингтоні та драматичні події в Афганістані: про що говоритимуть у ток-шоу "Право на владу"

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Зеленський у Вашингтоні та драматичні події в Афганістані: про що говоритимуть у ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу вийде в ефір 2 вересня о 21:45.

Довгоочікуваний візит президента України Володимира Зеленського до США відбувся цього тижня. Що змінить для України зустріч Зеленського і Байдена? Про що домовились у питанні Донбасу? Чому США таки поступились Росії у суперечці довкола "Північного потоку-2" і чи справді Україні компенсують втрати від його запуску? Про це – у програмі "Право на владу" цього четверга, 2 вересня

Під час ефіру також оговорять драматичні події, що відбуваються в Афганістані, де Україна долучилась до евакуації людей, яким там загрожувала небезпека.

Гості:

  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий,
  • старший науковий співробітник Центру політики безпеки, Вашингтон, Андрій Ілларіонов,
  • радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
  • народна депутатка, “Слуга народу”, Ірина Верещук,
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко,
  • капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах,
  • експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса,
  • політичний експерт порталу "Слово і діло" Валентин Гладких,
  • спеціальний кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Дивіться "Право на владу" в четвер, 2 вересня, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн в соцмережах ТСН.ua.

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