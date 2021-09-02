Зеленський у Вашингтоні та драматичні події в Афганістані: про що говоритимуть у ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу вийде в ефір 2 вересня о 21:45.
Довгоочікуваний візит президента України Володимира Зеленського до США відбувся цього тижня. Що змінить для України зустріч Зеленського і Байдена? Про що домовились у питанні Донбасу? Чому США таки поступились Росії у суперечці довкола "Північного потоку-2" і чи справді Україні компенсують втрати від його запуску? Про це – у програмі "Право на владу" цього четверга, 2 вересня
Під час ефіру також оговорять драматичні події, що відбуваються в Афганістані, де Україна долучилась до евакуації людей, яким там загрожувала небезпека.
Гості:
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий,
- старший науковий співробітник Центру політики безпеки, Вашингтон, Андрій Ілларіонов,
- радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
- народна депутатка, “Слуга народу”, Ірина Верещук,
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко,
- капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах,
- експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса,
- політичний експерт порталу "Слово і діло" Валентин Гладких,
- спеціальний кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.
Дивіться "Право на владу" в четвер, 2 вересня, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн в соцмережах ТСН.ua.