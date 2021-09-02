Зеленський у Вашингтоні та драматичні події в Афганістані: про що говоритимуть у ток-шоу "Право на владу"

Зеленський у Вашингтоні та драматичні події в Афганістані: про що говоритимуть у ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу вийде в ефір 2 вересня о 21:45.

Довгоочікуваний візит президента України Володимира Зеленського до США відбувся цього тижня. Що змінить для України зустріч Зеленського і Байдена? Про що домовились у питанні Донбасу? Чому США таки поступились Росії у суперечці довкола "Північного потоку-2" і чи справді Україні компенсують втрати від його запуску? Про це – у програмі "Право на владу" цього четверга, 2 вересня

Під час ефіру також оговорять драматичні події, що відбуваються в Афганістані, де Україна долучилась до евакуації людей, яким там загрожувала небезпека.

Гості:

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий,

старший науковий співробітник Центру політики безпеки, Вашингтон, Андрій Ілларіонов,

радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,

народна депутатка, “Слуга народу”, Ірина Верещук,

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко,

капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах,

експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса,

політичний експерт порталу "Слово і діло" Валентин Гладких,

спеціальний кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Дивіться "Право на владу" в четвер, 2 вересня, о 21:45 на телеканалі "1+1" та онлайн в соцмережах ТСН.ua.

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