Зеленський: у Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ

Зеленський: у Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ

Перемовини дуже непрості, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розповів про перемовини щодо зустрічі з представниками російської влади.

З його слів, керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводить непрості перемовини з російською стороною.

“Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації і адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти”, - сказав Зеленський.

Пресконференція Зеленського: чи вийде Єрмак на контакт із Росією

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну провести переговори, які можуть відбутися і на Донбасі.

Згодом заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має жодного сенсу.

А вже 22 квітня президент Росії заявив, що готовий прийняти Володимира Зеленського в Москві "в будь-який зручний час", але все залежатиме від предмету розмови. Путін відмовився обговорювати із Зеленським Донбас, мовляв, це треба спершу обговорювати з ватажками так званих "Л/ДНР", а Росія, за словами Путіна, є "третьою стороною".

Згодом очільник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде на територію країни-агресора, куди його запросив очільник Кремля Володимир Путін. Переговори щодо відносин Росії та України можуть відбутися лише на нейтральній території.