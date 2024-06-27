Зеленський: Україна формує команди, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру

Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до представників Організації американських держав.

За його словами, потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для українців, а отже надійну стабільність для всіх у світі.

"І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН", — сказав Зеленський.

Крім того, він подякував за підтримку зусиль України і запросив до спільної роботи, щоб уже на другому Глобальному саміті миру змогли визначити шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну.

Раніше політолог Володимир Фесенко повідомив, що до кінця цього року Україні навряд чи вдасться вийти на необхідний результат для проведення наступного Саміту миру, а тим більше - змусити Росію погодиться на наші вимоги.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів.

Зеленський: плюс два підписи під комюніке Саміту миру! Важливі рішення щодо енергетики!

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