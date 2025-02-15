Зеленський: Україні буде дуже важко вижити без військової підтримки США

Президент України заявив, що він навіть "не хоче думати про те, щоб не мати підтримки США".

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 лютого 2025 року, що Україні буде "дуже, дуже, дуже важко" вижити без військової підтримки США як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення Росії, так і в майбутньому після закінчення війни.

Про це інформує NBC News.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс", — сказав Зеленський у кулуарах Мюнхенської конференції.

"Але у нас буде мало шансів, низьких шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Я не хочу думати про те, щоб» воювати проти Росії без підтримки Америки" — сказав Зеленський.

"Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами", — додав він.

Президент України також висловив стурбованість тим, що Україна буде вразливою до чергового великого нападу з боку Росії в майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку.

Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти Росії та дозволила б її військовим перегрупуватися.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню і так далі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський закликав Палату представників Конгресу США продовжити військову підтримку. Мовляв, мир можна отримати завдяки силі.

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