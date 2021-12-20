Зеленський уперше зустрівся із президентами "Люблінського трикутника": підписали спільну декларацію

Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Україна, Польща і Литва підписали декларацію, яка фіксує чітку підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами тристоронньої зустрічі із президентами, Литви та Польщі Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою.

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За словами президента України, один із найважливіших елементів зовнішньої стратегії держави – це взаємодія з Польщею та Литвою в межах "Люблінського трикутника". І сьогодні відбулася перша особиста зустріч трьох президентів у цьому форматі, яка, з його слів, "засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні".

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"Наше спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування... Україна разом із партнерами активно працює над згуртуванням світової спільноти і союзників навколо ідей безпеки, миру та стабільності в Європі та всьому світі", - сказав президент України.

Крім того, Зеленський зазначив, що президенти підписали спільну декларацію, яка продемонструвала єдність поглядів України, Литви та Польщі і фіксує підтримку членства України в ЄС і НАТО та боротьбу з агресією Росії.

"Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією", - підсумував Зеленський.

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