Зеленський успішно грає з Трампом у дипломатію – Politico

Зеленський шукає дипломатичних рішень, щоб налагодити стосунки з Трампом. Для цього Києву доведеться переглянути свою позицію щодо умов закінчення війни.

Призначення майбутнім президентом США Дональдом Трампом колишнього радника з національної безпеки та відставного генерала США Кіта Келлога на посаду свого спецпредставника "війни та миру" дещо заспокоїло Київ, стурбований зміною влади в США.

Про це пише Politico.

Келлог, відомий прихильник світу через силу, публічно стверджував, що будь-яка угода, яка покладе край війні, має містити надійні гарантії безпеки для України, щоб забезпечити міцний мир і запобігти новому російському вторгненню.

"Келлог не прихильник того, щоб просто здатися і дозволити Путіну отримати все, що він хоче... Це той, з ким може працювати український президент Володимир Зеленський і його оточення, і лідер України вже вправно пристосовується до політики у Вашингтоні, що змінилася, і до мінливої політичної динаміки у Європі. Він демонструє готовність сісти за стіл переговорів, щоб надавши Путіну можливість бути "містером Ні", який викличе гнів Трампа", – пише видання.

Саме це Зеленський і зробив у п'ятницю під час інтерв'ю Sky News.

"Це був майстер-клас розумного дипломатичного маневрування, з дражливою пропозицією про те, як закінчити гарячу фазу війни з прийняттям України в НАТО, але з "парасолькою" альянсу, який поширюється лише на 80% території, яка все ще контролюється Києвом. Це дало б Україні свободу згодом дипломатично вирішити, що робити з окупованими територіями", – йдеться у статті.

Поки що неясно, чи спрацює цей план Зеленського. Автор статті вважає, що вступ України до НАТО при Трампі ще менш імовірний, ніж за Байдена. Крім того, у Кремлі неодноразово заявляли, що ніколи не погодяться на вступ України до НАТО, і навіть розмови про таку можливість діють на російську владу, як червона ганчірка для розлюченого бика.

Але чи могла бути інша мета цієї заяви українського президента? На думку видання, це більше схоже на демонстрацію готовності Зеленського співпрацювати з Трампом і розглядати різні варіанти.

Для цього Київ шукатиме дипломатичних рішень. І головна мета Зеленського у його відносинах із Трампом полягає у тому, щоб у будь-якому провалі мирної ініціативи звинуватили саме Путіна.

Нагадаємо, за словами Зеленського, війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо тиснути на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

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