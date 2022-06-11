Зеленський утворив Лисичанську військову адміністрацію: хто її очолив

Зеленський утворив Лисичанську військову адміністрацію: хто її очолив

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 11 червня утворив Лисичанську міську військову адміністрацію.

Керівником Лисичанської МВА призначено Валерія Шибіка.

Про це свідчать відповідні укази на сайті глави держави.

"Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області", – йдеться в указі.

Відповідно до документа, президент доручив Генштабу ЗСУ та Луганській обласній військовій адміністрації здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

А своїм розпорядження №93/2022-рп Зеленський призначив Шибіка головою Лисичанської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в напрямку Лисичанська російські війська збільшили інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, а також посилюють угруповання військ.

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