Зеленський утворив низку військових адміністрацій на Луганщині: голова області пояснив причину

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області. Так, буде утворено 22 міські, селищні та сільські військові адміністрації.

Утворення військових адміністрацій у громадах є запорука ухвалення швидких рішень задля порятунку людей на територіях після деокупації, пояснив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області", такі військові адміністрації населених пунктів (у документі наведено повний список н.п. – ред.)", – йдеться в тексті указу Зеленського.

Очільник Луганської ОВА пояснив, що ці укази та розпорядження президента – екстрений захід задля порятунку людей, десятки тисяч яких входять в зиму без світла, газу, опалення.

"Мною було прийнято рішення у кожній громаді Луганщини утворити військову адміністрацію. У разі деокупації це дозволить начальнику території практично миттєво приймати рішення. До прикладу, для виділення коштів не потрібно буде шукати депутатів місцевих рад, багато з яких стали колаборантами, або просто втекли на росію", – написав Гайдай у Мережі.

Він додав, що за деокупації територій багато критичних питань необхідно буде вирішувати одразу на місці.

"Ми до цього готові – на кожну територію призначений начальник військової адміністрації, в якого вже розроблений індивідуальний план екстрених дій в залежності від проблем та особливостей тієї чи іншої громади", – поінформував голова Луганщини.

Нагадаємо, раніше 23 вересня Гайдай повідомив, що в "ЛНР" окупанти хочуть створити видимість активної участі у "референдумах" та не випускають людей з міст.