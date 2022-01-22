Зеленський увів у дію санкції проти кримських "правоохоронців", "суддів" та російського дизайнера Лебєдєва

Санкції триватимуть п'ять років.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО датоване ще 30 грудня 2021 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Йдеться про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Серед санкцій - блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом, наприклад, зупинення фінансових операцій. Санкції введено на термін у п'ять років.

Як йдеться у додатку до указу, персональні санкції застосовано проти громадян Російської Федерації, які працюють у правоохоронних органах та судах окупованої Автономної Республіки Крим або є "високопосадовцями". До списку потрапив і відомий російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв. Щоправда, з 2017 року йому і так заборонено в’їзд до України через незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку лого для окупованого Криму.

Також Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

До того ж санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та кількох його працівників, наприклад засновника Вольфа Прікса, адже вони розробили проєкт театру опери та балету в анексованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації. Також є й санкції проти 23 російських компаній.

Загалом у списку підсанкційних осіб - 52 прізвища.

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