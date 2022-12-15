Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg

У публікації захоплюються президентом, який вже десять місяців очолює опір російській агресії.

Український президент Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу 2022-го за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляється на сайті американського агентства.

У публікації наголошують, що протягом десяти місяців Зеленський очолює опір проти вторгнення агресорки Росії. Зокрема, протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснили російські війська з району Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон, зауважують автори.

Згадують також відмову глави держави від пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни. Автори матеріалу також висловили захоплення нічними зверненнями президента у соціальних мережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".

"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у публікації.

У статті зазначається, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину своїх здобутків. Очікується, що повоєнне відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад 340 мільярдів доларів", - пише агентство.

Визнання українського лідера

Європарламент нагородив українців та президента країни Володимира Зеленського премією імені Сахарова. Під час свого виступу глава держави закликав світ діяти, не очікуючи війни.

Time назвав персоною 2022 року Володимира Зеленського та "дух України". У матеріалі Саймон Шустер пише, що успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того факту, що сміливість "заразна".

У Кремлі не змогли змовчати та вибухнули обуреннями на рішення американського журналу. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвали "зашорними" критерії, за якими Time визнало Зеленського людиною року.

Видання Politico визнало президента Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022-го році. Вказується, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть поскоріше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України.

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