Зеленський в Аргентині провів телефонну розмову з Макроном – про що йшлось

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глави обговорили фронт, військову допомогу, євроінтеграцію України, "зерновий коридор" та наступний оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16. Розповів про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів", - йдеться у повідомленні.



Президент України також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС.

"Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поїхав з візитом до Аргентини – Reuters назвало мету президента України.

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