"Виник ще один простір для ескалації": Зеленський заявив, що 70% акваторії Азовського моря перекрито Росією

"Виник ще один простір для ескалації": Зеленський заявив, що 70% акваторії Азовського моря перекрито Росією

Погроз про "дуже жорсткі економічні санкції", озвучених президентом США Джо Байденом, поки не достатньо для того, щоб зупинити Москву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів американського та російського лідерів виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, 70% акваторії моря перекрито Росією. Він додав, що скорочення військового угруповання біля наших кордонів також не відбувається.

"Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Зеленський різко відповів Путіну на вимогу письмових гарантій. Він заявив, що чути прохання президента Росії про будь-які письмові гарантії дуже дивно, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною.

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