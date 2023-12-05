Зеленський "в останню хвилину" скасував виступ у Сенаті США – журналіст CNN

Запланований на вівторок виступ президента України перед законодавцями США було скасовано "через питання, яке виникло в останній момент".

Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував свою участь в закртитому онлайн-брифінг для сенаторів США.

Про це повідомляє журналіст CNN Ману Раджу, посилаючись на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

"Президент України Зеленський більше не збирається бути присутнім на секретному брифінгу через питання, яке фактично виникло в останню хвилину", – написав Раджу, не уточнюючи, про яке питання йдеться.

Також Зеленський також не з’явився за допомогою онлайн-зв'язку на брифінгу в Палаті представників щодо України.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський планував виступити перед сенаторами США на закритому брифінгу і розповісти про перебіг війни перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги.

На 6 грудня Сенат США призначив голосування щодо пакета підтримки Україні на суму понад 61 мільярд доларів.

Наразі у США з візитом перебувають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

ТСН.ua розбирався, чому Україна ризикує опинитися без допомоги США й як достукатися до Конгресу.