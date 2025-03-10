Зеленський вибачився перед Трампом за інцидент у Білому домі – спецпосланець США

За його словами, цей крок є важливим для покращення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном.

Президент України Володимир Зеленський відправив листа президенту США Дональду Трампу, у якому вибачився за ситуацію, що виникла під час їхньої зустрічі в Білому домі.

Про це повідомив спецпосланець США Стівен Уіткофф в ефірі Fox News.

За його словами, цей крок є важливим для покращення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном.

"Зеленський надіслав листа президенту, в якому вибачився за весь той інцидент, який стався в офісі. Я вважаю, що це був важливий крок. Було багато дискусій між нашими командами, українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї теми. Я хотів би охарактеризувати це як прогрес. І тому я сподіваюся, що буде угода", – зазначив Віткофф.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп може надавати більш складні умови для відновлення підтримки України, крім угоди про мінерали та економічне партнерство, але точні вимоги для поновлення допомоги на цей час залишаються невідомими.