Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його участі у саміті БРІКС в РФ — ЗМІ

Україна відмовила у візиті генсеку ООН після його участі в саміті БРІКС у Росії.

Президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша в Україну через участь глави ООН у саміті в Росії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на високопоставлене джерело в Офісі президента.

"Після Казані (Гутерреш) хотів приїхати до України, але президент не підтвердив його візит. Тож Гутерреша тут не буде, зокрема через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані", - сказало джерело.

У четвер на саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерреш благав про "справедливий мир" в Україні, закликаючи у своїй промові перед президентом Росії Володимиром Путіним до припинення більш ніж дворічних бойових дій.

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Але його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді - найбільшому дипломатичному заході в Росії з тих пір, як Путін віддав наказ ввести війська в Україну в лютому 2022 року - викликала гнів у Києві.

Водночас під час переговорів з Путіним у Казані Гутерреш повторив, що "російське вторгнення в Україну було порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права", йдеться в заяві ООН.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку генсека ООН до країни-агресора та наголосило, що цей крок шкодить репутації організації.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться у дописі.

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