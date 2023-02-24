Зеленський відкинув можливість перемовин з Путіним у Туреччині: "Я не сприймаю це"

Висловлюючись про Путіна, президент України сказав, що "там нема з ким говорити".

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це Зеленський розповів на пресконференції 24 лютого.

Турецький журналіст запитав в президента України, чи погодився б він на пропозицію турецького лідера Реджепа Ердогана сісти за стіл переговорів, якби там на нього вже чекав президент РФ Володимир Путін.

"Він (Ердоган – ред.) знає мою позицію щодо того, що ви сказали. Я не сприймаю це", – відповів Зеленський.

"Ми з ним говорили ще до війни. Я йому говорив, що посадіть Путіна за стіл перемовин. Не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо. Це (Путін – ред.) не та вже людина, там нема з ким говорити", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 24 лютого Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським, під час якої запропонував допомогу Україні в наближенні "миру", але вказав, що мир має бути на основі припинення вогню та діалогу.

На пресконференції Зеленський також заявляв, що не думає теоретично про переговори з Росією щодо припинення війни, та нагадав про українську формулу миру.

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