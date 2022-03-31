Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії і закликав дипломатів "даремно не витрачати час"

Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії і закликав дипломатів "даремно не витрачати час"

Президент чекає результатів від роботи українських представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів працювати ефективно, а не "даремно витрачати час".

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за підсумками 30 березня.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді", — сказав він.

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За словами Зеленського, якщо дипломати не можуть переконати країни надати Україні зброю, ввести санкцій проти РФ або обмеження для російського бізнесу – тоді мають шукати іншу роботу.

Президент повідомив, що підписав перший указ про відкликання такої людини — посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії.

Глава держави попередив, що чекає конкретних результатів найближчими днями від роботи українських представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Таких же результатів днями він чекає від військових аташе.

"Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", — підсумував Зеленський.