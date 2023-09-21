Зеленському відмовили у виступі на спільному засіданні палат Конгресу США

Зеленський приїхав до Капітолію, щоб приватно поговорити з лідерами республіканців і демократів.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Проте спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті відхилив прохання Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу.

Про це передає The Guardian.

Маккарті сказав, що немає часу для спільного звернення через напружений законодавчий тиждень, і сказав, що вони роблять для Зеленського – зустріч з членами – те саме, що вони робили для прем’єр-міністрів Британії та Італії нещодавно.

Крім того, як сказав Маккарті, Зеленський уже виступав у Конгресі.

За інформацією АР, Зеленський приїхав до Капітолію, щоб приватно поговорити з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті.

Він також зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі та розмовлятиме з військовими лідерами США в Пентагоні.

У виданні пишуть, що лідери республіканців у Палаті представників пообіцяли "жорсткі запитання" Зеленському щодо того, як він планує виграти контрнаступ України. Також Кевін Маккарті заявив, що хоче отримати звітність щодо коштів, які США передали Україні.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті та інші республіканці вирішили не приєднуватися до привітання українського президента перед камерами, залишивши лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса супроводжувати Зеленського до Капітолію.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після початку повномасштабного вторгнення, і відбувається в той момент, коли вирішується доля прохання Байдена до Конгресу про додаткові 24 мільярди доларів на військові та гуманітарні потреби України.

Нагадаємо, під час свого попереднього візиту до США, який відбувся у грудні 2022 року, президенту Зеленському дали можливість виступити на спільному засіданні членів Палати представників та Сенату.

Раніше у Білому домі заявили, що подальша допомога для України є "життєво важливою".

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