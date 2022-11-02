Зеленський відмовився оцінити ризик застосування ядерної зброї: "Росія любить робити навпаки"

Коментуючи ядерну загрозу з боку РФ, президент сказав, що не вважає адекватними представників російської влади.

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, чи застосує Росія ядерну зброю, проте відмовився оцінювати такий ризик.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю чеському телебаченню.

Журналісти запитали у глави держави, чи вважає він, що можлива ядерна війна, адже Росія погрожує застосуванням ядерної зброї.

"Я не впевнений. Я не хочу і давати оцінку, тому що Росія любить робити навпаки. "Що там говорять в Україні: "Не буде використання ядерної зброї", – "О, а давайте подумаємо, як це використати", – тому я не хочу давати цю оцінку через те, що є така загроза", – відповів президент.

Водночас він наголосив, що не треба боятися Росію, але й водночас сказав, що не вважає адекватними її представників.

"Боятися цього не потрібно. Не потрібно боятися Росію. Я не вважаю, що вони адекватні. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їхніх умов з тим, що якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це непов'язані речі", – розповів Зеленський.

Ядерна загроза з Росії

Російські військові високопосадовці нещодавно обговорювали, коли країна-агресорка може застосувати у війні проти України ядерну зброю. Це викликало занепокоєння у США, повідомило видання The New York Times із посиланням на джерела.

Коментуючи цю інформацію, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Напередодні ядерними погрозами вибухнув заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв. Він пригрозив застосуванням цієї зброї у разі перемоги України у війні.

27 жовтня у Пентагоні повідомляли про відсутність ознак того, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу".

Скільки двійників у Путіна?

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