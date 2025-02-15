Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин: WP дізнався, що сталося

В угоді не було жодних гарантій безпеки для України, пишуть журналісти.

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції делегації Конгресу США підписати меморандум, за яким Штати отримали б 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.

Про це повідомив політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін з посиланням на американських конгресменів, які брали участь у Мюнхенській конференції.

"Зеленський чемно відмовився підписувати це", – зазначив Рогін.

Згодом журналіст уточнив, що Україна начебто не підписала дану угоду, бо "в обмін на доступ до ресурсів не отримувала жодних гарантій безпеки".

В Офісі президента наразі дану інформацію не коментували.

Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс також обговорювали на конференції угоду щодо корисних копалин, але їхня зустріч завершилася без повідомлення деталей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 3 лютого, що хоче домовитися з Україною про угоду, яка забезпечить доступ США до рідкісноземельних мінералів, що використовуються в електроніці.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними елементами й іншими речами", – сказав Трамп.

Згодом Зеленський заявив, що Україна відкрита до укладання угоди зі США щодо доступу до рідкісноземельних копалин і потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання.

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