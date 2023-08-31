Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін, якщо вибори будуть під час війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо вибори будуть під час війни, то він балотуватиметься на другий термін.

Про це він сказав в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP.

Президент зазначав, якщо так станеться, що під час війни можна буде провести вибори, то він піде на другий термін.

"В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - сказав Зеленський.

Раніше президент в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук повідомив, що він не тримається за владу і хотів би, щоб вибори відбулись після війни. Він додав, що для волевиявлення під час бойових дій потрібні кошти партнерів та міжнародні спостерігачі в окопах, щоб все пройшло конституційно. Також Зеленський вважає, що біженці теж повинні проголосувати, проте в України немає для цього інфраструктури.

"Вони сьогодні захищають цю демократію і не дати їм цієї можливості через війну - це нечесно. Я був проти тільки через це. Я спитав як військові зможуть проголосувати. Покажіть мені інфраструктуру. Поки що ніхто не показав. Як за кордоном зможуть. Ніхто не показав. Вихід є. Я до цього готовий. Я про це публічно говорю", - заявив раніше Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов дав чітку відповідь, коли в Україні можливі вибори.

Читайте також: