Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.

Про це глава держави заявив під час конференції “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на питання журналістів.

"Так, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост — я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія", – заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Трамп приїде в Україну.

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