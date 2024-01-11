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Зеленський відповів, чи мав розмову з Італією про мирні переговори України та РФ

Зеленський відповів, чи мав розмову з Італією про мирні переговори України та РФ

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент відреагував на заяву міністра оборони Італії про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не було жодних розмов з Італією щодо мирних перемовин України та Росії. Глава держави зазначив, що всі воєнні плани ухвалюються в українських кабінетах.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Таллінні 11 січня, коментуючи заяви міністра оборони Італії Гвідо Крозетто щодо начебто настання часу для мирних переговорів.

"Ніяких подібних переговорів у мене з керівництвом Італії не було, на будь-яких рівнях. Тому мені складно коментувати таку інформацію", – розповів Зеленський.

Він також наголосив, що всі воєнні плани держави вирішуються у кабінетах України і на її користь.

"Що стосується воєнних планів, то я хочу вам сказати, що поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так", – сказав президент.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країни Заходу повинні продовжувати підтримувати Україну, але паралельно з цим шукати політичне рішення щодо припинення війни.

Окрім того, 10 січня Крозетто заявив про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів".

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