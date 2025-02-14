Зеленський відповів, чи мають США готовий план щодо закінчення війни

Президент Володимир Зеленський наголосив, що не бачить того, що Сполучені Штати Америки мають готовий план щодо закінчення війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський наголосив, що Київ готовий діяти згідно законів та міжнародного права.

"Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави. Ми готові говорити про все - від контингенту до гарантій безпеки, про НАТО... Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті ", - зазначив президент.