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Зеленський відповів, чи мають США готовий план щодо закінчення війни

Зеленський відповів, чи мають США готовий план щодо закінчення війни

Президент Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що не бачить того, що Сполучені Штати Америки мають готовий план щодо закінчення війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський наголосив, що Київ готовий діяти згідно законів та міжнародного права.

"Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави. Ми готові говорити про все - від контингенту до гарантій безпеки, про НАТО... Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті ", - зазначив президент. 

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