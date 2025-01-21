Зеленський відповів, чи може Іран відправити своє військо проти України

Іран постачає Росії "Шахеди" і балістичні ракети, але відмовляється визнавати це офіційно.

Хоча на даний момент немає конкретних підтверджень, що іранські військові безпосередньо воюють проти України, Іран вже активно бере участь у конфлікті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

Він нагадав, що Іран постачає Росії дрони, які використовуються для ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема лікарнях і школах.

"Я вважаю, в принципі, що глобально Іран вже втягнутий в цю війну. Після того, як вони вони почали наносити нам удари,по нашій цивільній інфраструктурі та вбивати наших людей", – підкреслив президент.

Також, за словами Зеленського, Іран надає Росії ліцензію на виробництво дронів, які вбивають мирних людей.

Нагадаємо, Зеленський закликав Європу не забувати, що немає океану, який відділяв би європейські країни від Росії.

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