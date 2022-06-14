Зеленський відповів, чи можливий мир із Росією після війни і Путіна

Зеленський відповів, чи можливий мир із Росією після війни і Путіна

Президент України Володимир Зеленський сказав – те, наскільки тривалим буде мир із РФ після теперішньої війни, залежатиме від російської сторони.

Главі держави поставили запитання про те, чи можливий тривалий мир з Росією після того, як Україна поверне свої території і після відходу президента Володимира Путіна.

Відповідь Зеленський дав в інтерв'ю для данських ЗМІ.

"Це залежить від бажання російської сторони – чи бачать вони для себе цивілізований розвиток у майбутньому, це їхній вибір. Або вони хочуть просто бути окремою цивілізацією без спілкування з рештою світу", – сказав президент.

"Наша країна повинна бути з точки зору безпеки готова до будь-якого моменту, будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу ми будемо саме на таких принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російського боку", – додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна проводитиме переговори з РФ тоді, коли ця держава буде готова закінчувати кровопролитну війну, яку сама ж і розв’язала.

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