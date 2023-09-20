Зеленський відповів, чи можливий великий прорив у контрнаступі-2023

На думку глави держави, на українських військових чекає більше успіху.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий 2023 року великий прорив у контрнаступі ЗСУ.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю CNN.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи можливий цього року великий прорив у контрнаступі українських військових, Зеленський сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає".

"Але я думаю, що ми матимемо більше успіху", – додав водночас президент, відзначивши досягнення українських військ на сході держави.

До слова, на думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, "піде дуже багато часу" на те, щоб звільнити всю територію України від російських окупантів.

Як заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, українські війська і не повинні були стрімко прорвати і пройти російські оборонні редути, попри очікування багатьох партнерів на Заході.

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