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Зеленський відповів, чи насправді сварка в Білому домі була спланованою: деталі

Зеленський відповів, чи насправді сварка в Білому домі була спланованою: деталі

Зеленський: “Дружба України та США не може будуватися на брехні”. / Фото: Associated Press

Зеленський неодноразово поперджав колег про коректність висловлювань стосовно війни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення, що суперечка в Овальному кабінеті могла бути заздалегідь спланованою.

Про це він заявив в інтерв’ю FoxNews.

“Ні, ні, ні, я не знаю. Я думаю, що це була справді важка ситуація, тому що ми були дуже відкритими та прямими”, – сказав Зеленський, коментуючи цю версію.

Український лідер також відверто висловився про слова американських політиків, які заявляли, що Україна знищена, солдати тікають, а Зеленський – диктатор.

“Яка реакція? Де наша дружба між Україною та США?”, – запитав президент.

Він підкреслив, що під час попередніх розмов з американськими лідерами попереджав їх бути коректними у висловлюваннях.

“Коли ви говорите про мільйон жертв – це неправда. Коли ви кажете “території”, це не просто землі – це домівки, це життя людей”, – наголосив Зеленський.

Говорячи про Росію та Путіна, президент підкреслив: “Ніхто не хоче прощати Путіна. Це не казка – це реальне життя”. 

Нагадаємо, Зеленський прокоментував свою ймовірну відставку. 

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