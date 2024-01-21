Зеленський відповів, чи погодиться на мир в обмін на втрату Криму і Донбасу

Зеленський наголосив, що Путін прагне окупувати всю територію України.
Президент Володимир Зеленський не буде підписувати мирної угоди з РФ, якщо у ній йтиметься про те, що окуповані території Донбасу і Криму відійдуть до країни-агресорки.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.
Зеленський наголосив, що Путін прагне окупувати всю територію України і ніколи не хотів миру.
"Він (Путін – Ред.) не хоче жодного миру з Україною", – переконаний президент.
Зеленський додав, що не може уявити підписання мирної угоди, згідно з якою окупована територія Донбасу і Криму відійде до РФ.
"Якщо ми хочемо зупинити його (Путіна – Ред.), якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії через кілька років, то краще впоратися з нею тепер. Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі – не лише в Україні – нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною", – сказав глава держави.
Водночас він визнав, що "політичний шлях повернення нашої незалежності" є кращим.
Раніше у США прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні.
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